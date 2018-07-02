Спрос на авиабилеты в Сочи вырос в четыре-семь раз на сайтах бронирования перед матчем Россия — Хорватия

После выхода сборной России по футболу в четвертьфинал ЧМ-2018 спрос на авиабилеты в Сочи, где 7 июля россияне встретятся с командой Хорватии, вырос в разы

Об этом пишет «Интерфакс-Туризм» со ссылкой на данные сервисов онлайн-бронирования.

«По данным Aviasales, 1 июля билеты искали в семь раз чаще, чем в прошлое воскресенье, а продажи выросли в 5,5 раз. Конечно, главная причина такого всплеска — это победа сборной России во вчерашней игре», — сообщил PR-директор поисковика Aviasales Янис Дзенис.

На сервисе бронирования OneTwoTrip зафиксировали четырехкратное увеличение поиска авиабилетов в Сочи с вылетом 7 июля из городов России и трехкратное по сравнению с аналогичными запросами днем ранее, отметил PR-менеджер Алексей Белоусов. По его словам, из-за большого спроса цена на авиабилет до Сочи с прибытием не позднее, чем за два часа до матча, составляет минимум 10 тыс. рублей.

По данным сервиса онлайн бронирования жилья Tvil.ru, число броней в период чемпионата мира возросло на 36% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. Цены тоже выросли на треть — жилье в Сочи стоит более 3,2 тыс. рублей в сутки.

Как сообщали Юга.ру, место в ¼ финала чемпионата мира сборная России обеспечила себе благодаря победе над командой Испании 1 июля. Соперником россиян станет сборная Хорватии, которая обыграла Данию в матче 1/8 финала.

Встреча между Россией и Хорватией пройдет 7 июля на сочинском стадионе «Фишт».