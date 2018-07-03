Российская сборная по футболу приедет в Сочи 5 июля

Сборная российских футболистов планирует приехать в Сочи 5 июля

Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

«Сочи будет очень рад принять исторический матч сборной России в 1/4 финала. Мы ждем сборную России и всех болельщиков 7 июля на стадионе "Фишт". Игра в Сочи с участием российских футболистов станет незабываемой», — прокомментировали ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.