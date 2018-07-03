Российская сборная по футболу приедет в Сочи 5 июля

Краснодарский край, Вся Россия

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Сборная российских футболистов планирует приехать в Сочи 5 июля

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Об этом сообщается на официальном сайте Российского футбольного союза.

«Сочи будет очень рад принять исторический матч сборной России в 1/4 финала. Мы ждем сборную России и всех болельщиков 7 июля на стадионе "Фишт". Игра в Сочи с участием российских футболистов станет незабываемой», — прокомментировали ТАСС в пресс-службе мэрии Сочи.

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Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу в серии пенальти обыграла Испанию. В 1/4 финала российская сборная встретится с Хорватией.

Матч состоится 7 июля на сочинском стадионе «Фишт» в 21:00.

В Сочи 2 июля прилетела сборная Хорватии.

РФС Сборная России Сочи Футбол ЧМ-2018

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