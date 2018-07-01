Сборная России проведет матч четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи

Краснодарский край, Вся Россия

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Сборная России проведет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу на сочинском стадионе «Фишт»

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Российская команда сыграет с победителем пары Хорватия — Дания, встреча которых состоится 1 июля в Нижнем Новгороде.

Матч четвертьфинала ЧМ пройдет 7 июля в 21:00.

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Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев выразил надежду, что сборная России проведет матч чемпионата мира на арене «Фишта».

Сборная России Сочи Стадион «Фишт» Футбол ЧМ-2018

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