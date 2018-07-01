Сборная России проведет матч четвертьфинала ЧМ-2018 в Сочи

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Сборная России проведет матч 1/4 финала чемпионата мира по футболу на сочинском стадионе «Фишт»

Российская команда сыграет с победителем пары Хорватия — Дания, встреча которых состоится 1 июля в Нижнем Новгороде. Матч четвертьфинала ЧМ пройдет 7 июля в 21:00.