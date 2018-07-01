Россия в четвертьфинале ЧМ-2018 по футболу сыграет с Хорватией

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Сборная Хорватии по футболу 1 июля в рамках чемпионата мира обыграла Данию и вышла в четвертьфинал

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Матч 1/8 финала между Данией и Хорватией прошел в Нижнем Новгороде.

Сборная Дании вышла вперед уже первой минуте перого тайма. Гол забил защитник Матиас Йоргенсен. Хорватия отыгралась на четвертой минуте. Марио Манджукич пробил мимо вратаря.

Второй тайм оказался безголевым. К основному времени добавили три минуты. Победитель так и не определился. Арбитр назначил два дополнительных тайма. Но и во время них не было забито ни одного гола. Серия пенальти завершилась со счетом 3:2 в пользу Хорватии. Итог игры — 1:1 (3:2).

Таким образом, сборная Хорватии стала соперником России в матче четвертьфинала.

Как сообщали Юга.ру, 1 июля Россия в серии пенальти обыграла Испанию и вышла в четвертьфинал ЧМ-2018. Команда проведет матч 1/4 финала на сочинском стадионе «Фишт».

Футбол ЧМ-2018

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