Генпрокуратура после заключения СПЧ поручила организовать проверку по делу Титиева

Чечня

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Генеральная прокуратура поручила провести проверку по делу главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева после научного заключения СПЧ

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В Генпрокуратуре изучили научно-консультационное заключение в отношении уголовного дела Титиева. Было принято во внимание, что по изложенным доводам руководители нижестоящей прокуратуры не принимали решения. В связи с возможными нарушениями закона прокурору Чечни поручили организовать проверку, сообщает пресс-служба СПЧ.

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Ранее СПЧ подготовил для Генпрокуратуры научное заключение по делу чеченского правозащитника Титиева. В документе говорилось, что предмет проведенной по заявлению Титиева процессуальной проверки следствие искусственно и незаконно сократило. 

Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника политзаключенным.

Защита Титиева в июле попросила перенести рассмотрение его дела из Чечни.

Оюб Титиев Прокуратура
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Генпрокуратура после заключения СПЧ поручила организовать проверку по делу Титиева

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