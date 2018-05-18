«Мемориал» заявил о пропаже вещей арестованного чеченского правозащитника Титиева

Обвиненный в хранении наркотиков руководитель представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев заявил о пропаже вещей, которые были при нем при задержании

Ручка и замок двери водителя оказались поврежденными, дверь открылась без ключа, приборная панель выглядела так, будто ее вскрывали. Титиев заявил о пропаже оборудования, принадлежащего «Мемориалу» — дорогостоящего устройства для отслеживания маршрута и установления местонахождения автомобиля, а также видеорегистратора с флеш-картой.

Кроме того, среди вещдоков не оказалось травматического пистолета с двумя магазинами и 12 патронами, разрешение на ношение пистолета, три мобильных телефона и планшет, бумаги с записями правозащитника и другие личные вещи, говорится в сообщении «Мемориала».

По словам Титиева, его задерживали дважды. В первый раз его машину остановили полицейские на пути из села Курчалой в Майртуп, тогда силовики нашли в автомобиле пакет с наркотиками, после чего доставили представителя «Мемориала» на его машине в отделение полиции. Мужчина пожаловался на незаконность задержания, на что ему отметили: «Хочешь по закону — будет по закону». Затем правозащитника посадили в его машину, заставили ехать в сторону Майртупа и инсценировали законное задержание.