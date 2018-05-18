«Мемориал» заявил о пропаже вещей арестованного чеченского правозащитника Титиева
Обвиненный в хранении наркотиков руководитель представительства правозащитного центра «Мемориал» в Грозном Оюб Титиев заявил о пропаже вещей, которые были при нем при задержании
16 мая Титиев с двумя защитниками изучали материалы уголовного дела и осматривали вещественные доказательства, в частности — автомобиль обвиняемого, который изъяли и опечатали 9 января.
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Ручка и замок двери водителя оказались поврежденными, дверь открылась без ключа, приборная панель выглядела так, будто ее вскрывали. Титиев заявил о пропаже оборудования, принадлежащего «Мемориалу» — дорогостоящего устройства для отслеживания маршрута и установления местонахождения автомобиля, а также видеорегистратора с флеш-картой.
Кроме того, среди вещдоков не оказалось травматического пистолета с двумя магазинами и 12 патронами, разрешение на ношение пистолета, три мобильных телефона и планшет, бумаги с записями правозащитника и другие личные вещи, говорится в сообщении «Мемориала».
По словам Титиева, его задерживали дважды. В первый раз его машину остановили полицейские на пути из села Курчалой в Майртуп, тогда силовики нашли в автомобиле пакет с наркотиками, после чего доставили представителя «Мемориала» на его машине в отделение полиции. Мужчина пожаловался на незаконность задержания, на что ему отметили: «Хочешь по закону — будет по закону». Затем правозащитника посадили в его машину, заставили ехать в сторону Майртупа и инсценировали законное задержание.
Оюб Титиев устно заявил о преступлении следователю, и последний оформил протокол. СУ СК РФ по Чечне проверит заявление и примет решение о возбуждении уголовного дела.
Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские обыскали машину 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков, а 10 января Титиеву предъявили обвинение и арестовали на два месяца. 4 мая суд продлил срок пребывания Титиева под стражей до 9 июня.
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