МВД не нашло нарушений в действиях полиции при задержании правозащитника Титиева

МВД по Чеченской Республике проверило действия сотрудников полиции, задержавших главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева

Об ответе правоохранительных органов рассказал глава отдела расследований Комитета против пыток Сергей Бабинец.

«Сообщаю, что по результатам проведенной проверки сведения о неправомерных действиях сотрудников МВД по Чеченской Республике в отношении гражданина Титиева О. С. не нашли своего объективного подтверждения», — цитирует правозащитника «Новая газета».