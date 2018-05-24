МВД не нашло нарушений в действиях полиции при задержании правозащитника Титиева
МВД по Чеченской Республике проверило действия сотрудников полиции, задержавших главу чеченского «Мемориала» Оюба Титиева
Об ответе правоохранительных органов рассказал глава отдела расследований Комитета против пыток Сергей Бабинец.
«Сообщаю, что по результатам проведенной проверки сведения о неправомерных действиях сотрудников МВД по Чеченской Республике в отношении гражданина Титиева О. С. не нашли своего объективного подтверждения», — цитирует правозащитника «Новая газета».
Как сообщали Юга.ру, утром 9 января полицейские в рамках профилактических мероприятий обыскали автомобиль 60-летнего Оюба Титиева и нашли пакет со 180 граммами марихуаны. Правозащитника задержали, в отношении него возбудили уголовное дело о хранении наркотиков. Правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника политзаключенным.
Верховный суд Чечни оставил Титиева под стражей до 9 июня.
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.