СПЧ подготовил для Генпрокуратуры научное заключение по делу чеченского правозащитника Титиева

Совет при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) направил в Генпрокуратуру научное заключение по делу главы чеченского отделения правозащитного центра «Мемориал» Оюба Титиева

В документе говорится, что предмет проведенной по заявлению Титиева процессуальной проверки следствие искусственно и незаконно сократило. Из него, по мнению представителей СПЧ, исключили обстоятельства, установление которых привело бы к выводу о фальсификации уголовного дела.

«Необоснованные решения следователя об отказе в удовлетворении ряда ходатайств адвоката Титиева свидетельствуют о неполноте и неэффективности проведенной проверки. Чрезмерная длительность проводимой проверки, отмена двух вынесенных постановлений об отказе в возбуждении уголовного дела, продление срока проверки при невыполнении следователем каких-либо новых значимых действий указывают на несоблюдение требований безотлагательности и своевременности подобной проверки», — указано в заключении, опубликованном на сайте СПЧ.

СПЧ просит рассмотреть документ и принять соответствующие меры.