Защита Титиева попросила перенести рассмотрение его дела из Чечни

Адвокаты главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева попросили рассмотреть его дело о хранении наркотиков в крупном размере в другом регионе

Из-за ходатайства защиты предварительное заседание Шалинского городского суда перенесли на 9 июля. Адвокаты просят перенести рассмотрение дела «в другой регион, например, в Москву» и пока ходатайство не рассмотрят, суд не может начать процесс.

По итогам предварительного заседания ожидается, что суд назначит дату рассмотрения дела по существу, и разрешит заявленные сторонами процесса ходатайства.

В окончательной редакции Оюбу Титиеву предъявили обвинение по ч.2 ст. 228 УК РФ. Правозащитник вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили. Он находится под арестом с января 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в феврале правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника Оюба Титиева политзаключенным.