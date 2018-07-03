Защита Титиева попросила перенести рассмотрение его дела из Чечни

Чечня

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Адвокаты главы чеченского «Мемориала» Оюба Титиева попросили рассмотреть его дело о хранении наркотиков в крупном размере в другом регионе

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Из-за ходатайства защиты предварительное заседание Шалинского городского суда перенесли на 9 июля. Адвокаты просят перенести рассмотрение дела «в другой регион, например, в Москву» и пока ходатайство не рассмотрят, суд не может начать процесс.

По итогам предварительного заседания ожидается, что суд назначит дату рассмотрения дела по существу, и разрешит заявленные сторонами процесса ходатайства.

В окончательной редакции Оюбу Титиеву предъявили обвинение по ч.2 ст. 228 УК РФ. Правозащитник вину не признает и утверждает, что наркотики ему подбросили. Он находится под арестом с января 2018 года, сообщает «Интерфакс».

Как сообщали Юга.ру, в феврале правозащитный центр «Мемориал» признал чеченского правозащитника Оюба Титиева политзаключенным.

Оюб Титиев
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