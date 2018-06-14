Правительство РФ предложило повысить НДС до 20%

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Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что правительство выступило с предложением повысить налог на добавленную стоимость с 18 до 20%

Премьер отметил, что все существующие льготы сохранятся, чтобы нагрузка не падала на граждан.

«Это пониженные ставки в отношении продовольствия, детских товаров, медицинских товаров и нулевые ставки на внутренние межрегиональные воздушные перевозки», — уточнил Медведев.

По его словам, правительство рассматривало разные способы изменения налоговой системы и решило «отказаться от неоправданно тяжелых для людей шагов», передает «Медуза».

Премьер-министр сообщил о переходе к финальному этапу налогового маневра в нефтегазовой отрасли, предусматривающему в течение шести лет с 2019 года отказ от экспортной пошлины на нефть и нефтепродукты, и параллельном повышении налога на добычу полезных ископаемых.

Как сообщали Юга.ру, ранее Медведев на заседании правительства заявил, что в России с 2019 года поэтапно начнут повышать пенсионный возраст.

Дмитрий Медведев Налоги Правительство
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