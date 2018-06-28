Выдра Гарри предрек победу Португалии над Уругваем в матче ЧМ в Сочи
Выдра Гарри из сочинского аквариума, который стал оракулом чемпионата мира по футболу, предсказал победителя матча 1/8 финала турнира, который пройдет на «Фиште»
В поединке за выход в четвертьфинал на сочинской арене 30 июня встретятся сборные Португалии и Уругвая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.
Перед матчем журналисты португальской национальной спортивной газеты «A Bola» попросили Гарри сделать предсказание, рассказали сотрудники мацестинского аквариума в инстаграме. Выдра сделал выбор в пользу «команды избранных».
⚽Команда Португалии так переживает за итоги субботнего матча! Все-таки Уругвай – серьезный соперник ��И португальцы решили спросить у Гарри, как пройдет игра В «Аквариуме и Морском зоопарке» побывали сегодня корреспонденты португальской ежедневной национальной спортивной газеты A Bola. Приехали специально, чтобы познакомиться с Гарри и снять предсказание ��Порадовал ли иностранных гостей наш пушистик? Смотрите видео! ��А мы с замиранием сердца ждем предсказания про нашу сборную. Волнуемся очень - - #aquazoosochi #sochi #аквариум #аквариумсочи #морскиежители #рыбки #отдыхсдетьми #экскурсиисочи #морскойзоопарк #туризмсочи #сочи #сочи2018 #детисочи #мамысочи #выдрапредсказатель #сочи #мацеста #выдра #аквариумсочинановоймацесте
После этого предсказания выдра-оракул попал на главную страницу портала abola.pt.
��Вот это да! Наш Гарри на главной странице крупнейшего спортивного портала на португальском языке abola.pt Уже больше 73 тысяч просмотров��, море лайков❤️ и комментариев��! ⚽А мы готовимся к прогнозу Россия - Испания. Завтра у нас сразу два телеканала в гостях. Волнуемся очень! ��Ждите видео завтра - - #aquazoosochi #sochi #аквариум #аквариумсочи #морскиежители #рыбки #отдыхсдетьми #экскурсиисочи #морскойзоопарк #туризмсочи #сочи #сочи2018 #детисочи #мамысочи #выдрапредсказатель #portugal #abolatv #abola #сочифорния
Как сообщали Юга.ру, ранее Гарри предрек победу сборной России над Египтом и поражение команды Черчесова от Уругвая. Оба предсказания сбылись.
Выдра Гарри вошел в пятерку лучших животных — оракулов мирового первенства в России. В число самых успешных и популярных предсказателей мундиаля попали кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, олень Яша из Химок и самарская коза Забияка.
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