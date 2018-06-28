Выдра Гарри предрек победу Португалии над Уругваем в матче ЧМ в Сочи

Выдра Гарри из сочинского аквариума, который стал оракулом чемпионата мира по футболу, предсказал победителя матча 1/8 финала турнира, который пройдет на «Фиште»

В поединке за выход в четвертьфинал на сочинской арене 30 июня встретятся сборные Португалии и Уругвая. Стартовый свисток прозвучит в 21:00.

Перед матчем журналисты португальской национальной спортивной газеты «A Bola» попросили Гарри сделать предсказание, рассказали сотрудники мацестинского аквариума в инстаграме. Выдра сделал выбор в пользу «команды избранных».