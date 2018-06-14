Тест по географии. Угадайте флаг страны — участницы чемпионата мира по футболу
Специально к чемпионату мира Юга.ру подготовили тест по футбольной географии. Пройдите его, если любите футбол. И обязательно пройдите, если вы не интересуетесь спортом — вам все равно понравится.
Спасибо, что прошли наш тест!
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Футбольной географии тест. Угадайте флаг участника ЧМ-2018
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