Тест по географии. Угадайте флаг страны — участницы чемпионата мира по футболу

Вся Россия, В мире

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Специально к чемпионату мира Юга.ру подготовили тест по футбольной географии. Пройдите его, если любите футбол. И обязательно пройдите, если вы не интересуетесь спортом — вам все равно понравится.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Футбольной географии тест. Угадайте флаг участника ЧМ-2018

Тесты Футбол ЧМ-2018

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