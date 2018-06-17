Сочинская выдра Гарри предрекла победу сборной России над Египтом в матче ЧМ

Выдра Гарри, которая живет в сочинском аквариуме, предсказала сборной России победу над национальной командой Египта в матче чемпионата мира по футболу

Результаты матчей мирового первенства также предсказывают эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, калининградские бегемоты Миля и Глясик, енот Нафаня из Иркутска, сочинский кролик Пушок и коза Забияка из Самары.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

В матче 3-го тура группового этапа ЧМ команда Станислава Черчесова 25 июня сыграет в Самаре против сборной Уругвая, которая в первой игре турнира с минимальным счетом одержала победу над египтянами.