Сочинская выдра Гарри предрекла победу сборной России над Египтом в матче ЧМ
Выдра Гарри, которая живет в сочинском аквариуме, предсказала сборной России победу над национальной командой Египта в матче чемпионата мира по футболу
Поединок состоится 19 июня в Санкт-Петербурге, стартовый свисток прозвучит в 21:00.
Оракулу предложили два мячика, обозначающие страны — участницы матча, и Гарри выбрал Россию.
⚽Наш знаменитый #выдрапредсказатель Гарри успешно предсказал блестящую победу России в первом матче чемпионата ⛹️Впереди еще одна игра нашей сборной 19 июня в Санкт-Петербурге играем с Египтом ❓Хотите узнать, за кем будет победа? Смотрите видео с Гарри - - #aquazoosochi #sochi #аквариум #аквариумсочи #морскиежители #рыбки #отдыхсдетьми #экскурсиисочи #морскойзоопарк #туризмсочи #сочи #сочи2018 #детисочи #мамысочи#выдрапредсказатель
Ранее Гарри верно предсказал исход стартового матча мундиаля, в котором россияне разгромили команду Саудовской Аравии.
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Результаты матчей мирового первенства также предсказывают эрмитажный кот Ахилл, робот-оракул Бакстер, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, калининградские бегемоты Миля и Глясик, енот Нафаня из Иркутска, сочинский кролик Пушок и коза Забияка из Самары.
Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
В матче 3-го тура группового этапа ЧМ команда Станислава Черчесова 25 июня сыграет в Самаре против сборной Уругвая, которая в первой игре турнира с минимальным счетом одержала победу над египтянами.
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