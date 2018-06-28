Стали известны все 16 команд-участниц плей-офф ЧМ-2018

После матчей последнего тура в группе Н определились все 16 команд-участниц плей-офф чемпионата мира по футболу - 2018

Польша обыграла Японию со счетом 1:0 в Волгограде, а в Самаре Колумбия победила с таким же счетом Сенегал.

Таким образом, в 1/8 финала ЧМ прошли от группы А — Уругвай (9 очков) и Россия (6), от группы B — Испания (5) и Португалия (5), от группы C — Франция (7) и Дания (5), от группы D — Хорватия (9) и Аргентина (4), от группы Е — Бразилия (7) и Швейцария (5), от группы F — Швеция (6) и Мексика (6), от группы H — Колумбия (6) и Япония (4). В группе G первые два места уже забронировали Англия и Бельгия (сейчас у команд по 6 очков), сегодня они сыграют последние игры в группе, которые определят, кто из них выйдет в 1/8 финала с первого места.

Европу в этом списке представляют 10 команд, Южную Америку — 4, Северную Америку — 1, еще 1 — Азию.

Как сообщали Юга.ру, действующий чемпион мира — Германия после проигрыша команде Южной Кореи вылетела с ЧМ‑2018, впервые в своей истории не выйдя из группы.

Первые матчи 1/8 финала ЧМ пройдут 30 июня: Францией сыграет с Аргентиной в Казани, а Уругвай — с Португалией в Сочи. Соперником сборной России в 1/8 стала Испания.