Сочинская выдра Гарри предрекла победу Уругвая над Россией в матче ЧМ
Выдра Гарри, которая живет в сочинском аквариуме в Новой Мацесте, предсказала сборной России поражение в игре с командой Уругвая в матче чемпионата мира по футболу
Поединок 3-го тура группового этапа состоится 25 июня в Самаре, стартовый свисток прозвучит в 17:00.
«Оракулу предложили два мячика, обозначающие страны — участницы матча, и Гарри выбрал Уругвай», — сообщила порталу Юга.ру директор аквариума Жанна Зазина.
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Ранее Гарри верно предсказал исход стартового матча мундиаля, в котором россияне разгромили команду Саудовской Аравии, и итог игры Россия — Египет.
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По информации пресс-службы мэрии Сочи, выдра Гарри вошел в пятерку лучших животных — оракулов ЧМ-2018. Рейтинг составлен аналитическим агентством «ТурСтат», он основан на анализе правильности сделанных прогнозов и популярности предсказателей-животных в интернете.
В число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей мундиаля в России вошли кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, олень Яша из Химок и коза Забияка из Самары.
Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
Как сообщали Юга.ру, команда Станислава Черчесова обеспечила себе выход в плей-офф. Поединок между Уругваем и Россией определит лидера квартета A.
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