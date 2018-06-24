Сочинская выдра Гарри предрекла победу Уругвая над Россией в матче ЧМ

Выдра Гарри, которая живет в сочинском аквариуме в Новой Мацесте, предсказала сборной России поражение в игре с командой Уругвая в матче чемпионата мира по футболу

По информации пресс-службы мэрии Сочи, выдра Гарри вошел в пятерку лучших животных — оракулов ЧМ-2018. Рейтинг составлен аналитическим агентством «ТурСтат», он основан на анализе правильности сделанных прогнозов и популярности предсказателей-животных в интернете.

В число самых успешных и популярных предсказателей результатов матчей мундиаля в России вошли кот Ахилл из Санкт-Петербурга, медведь Яков Потапыч из Москвы, тапир Клеопатра из Нижнего Новгорода, лемур Спартак из Екатеринбурга, олень Яша из Химок и коза Забияка из Самары.

Чемпионат мира будет проходить до 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

Как сообщали Юга.ру, команда Станислава Черчесова обеспечила себе выход в плей-офф. Поединок между Уругваем и Россией определит лидера квартета A.