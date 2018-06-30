Болельщики сборной Германии массово сдают билеты на ЧМ и покидают Россию

Болельщики футбольной сборной Германии покидают Россию и сдают билеты на матчи плей-офф чемпионата мира после того, как национальная команда выбыла из розыгрыша турнира

Напомним, 27 июня Германия потерпела поражение от сборной Южной Кореи в матче заключительного, 3-го тура группового этапа мундиаля, заняла четвертое место в квартете F и впервые в истории не вышли в плей-офф. Ранее команда Иоахима Лева уступила сборной Мексики и обыграла Швецию.

Как сообщает ТАСС, немецкие болельщики, которые рассчитывали на успешное выступление сборной и покупали билеты на поздние стадии раунда плей-офф, теперь меняют планы и покидают Россию. Об этом говорит тот факт, что рейсы из Москвы в Германию переполнены.

Кроме того, на официальном сайте ФИФА оказались доступны билеты первой категории (стоимостью 14,7 тыс. рублей) на матч между Швецией и Швейцарией в Санкт-Петербурге. Шведы стали лидерами группы F, следовательно, немецкие фанаты рассчитывали на матч в Петербурге.

До данным Международной федерации футбола (ФИФА), немцы приобрели около 70 тыс. билетов на матчи мундиаля.

«Платформа перепродажи билетов ФИФА открыта до 15 июля, советуем болельщикам следить за поступлением билетов. Что касается количества билетов, которые будут возвращены болельщиками той или иной команды, то нам сложно давать здесь какие-то прогнозы», — цитирует ТАСС пресс-службу ФИФА.