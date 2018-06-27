Действующий чемпион мира по футболу — Германия вылетела с ЧМ-2018, не выйдя из группы

Сборная Германии по футболу проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 и вылетела с турнира

Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу азиатской команды. Оба гола были забиты в добавленное время, их авторами стали Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.

Таким образом, национальная команда Германии набрала за три матча группового этапа три очка и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвертую строчку.

Немцы не вышли из группы на чемпионате мира впервые в истории. Сборная Германии — четырехкратный чемпион мира, еще четыре раза команда занимала второе место на мировых первенствах.