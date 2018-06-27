Действующий чемпион мира по футболу — Германия вылетела с ЧМ-2018, не выйдя из группы
Сборная Германии по футболу проиграла команде Южной Кореи в матче заключительного тура группового этапа чемпионата мира — 2018 и вылетела с турнира
Встреча, прошедшая в Казани, завершилась со счетом 2:0 в пользу азиатской команды. Оба гола были забиты в добавленное время, их авторами стали Ким Юнь Квон и Сон Хын Мин.
Таким образом, национальная команда Германии набрала за три матча группового этапа три очка и вылетела с чемпионата мира, заняв в группе F четвертую строчку.
Немцы не вышли из группы на чемпионате мира впервые в истории. Сборная Германии — четырехкратный чемпион мира, еще четыре раза команда занимала второе место на мировых первенствах.
Speechless �� Germany are out of the #WorldCup. #DieMannschaft #ZSMMN #KORGER 2-0 pic.twitter.com/FhN2QtNZmp— Germany (@DFB_Team_EN) June 27, 2018
Сборная Южной Кореи также покинула турнир, заработав три балла и оставшись на третьем месте в группе.
В плей-офф от группы F сыграют Швеция и Мексика. В последнем матче группового этапа они встретились друг с другом, шведы выиграли со счетом 3:0.
Швеция сыграет 3 июля в Санкт-Петербурге с командой, занявшей второе место в группе Е (Сербия, Швейцария или Бразилия). Мексика сыграет 2 июля в Самаре с победителем группы Е.
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