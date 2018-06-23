Германия вырвала победу у Швеции на 95-й минуте матча ЧМ в Сочи

Действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев. Шведский атакующий полузащитник Ола Тойвонен открыл счет на 32-й минуте. В первом тайме Германия голами не отметилась, несмотря на явное преимущество во владении мячом (72%).

Марко Ройс отыграл гол в начале второго тайма — на 48-й минуте. Этот гол прервал сухую серию голкипера Робина Ульсена из 548 минут — в последний раз он пропускал за сборную 10 октября 2017 года в матче с Нидерландами. С 82-й минуты Германия играла в меньшинстве — арбитр удалил защитника Жерома Боатенга, который получил вторую желтую карточку. Победу немцам на 95-й минуте принес полузащитник Тони Кроос.