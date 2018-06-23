Германия вырвала победу у Швеции на 95-й минуте матча ЧМ в Сочи
Действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018
Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.
Шведский атакующий полузащитник Ола Тойвонен открыл счет на 32-й минуте. В первом тайме Германия голами не отметилась, несмотря на явное преимущество во владении мячом (72%).
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Марко Ройс отыграл гол в начале второго тайма — на 48-й минуте. Этот гол прервал сухую серию голкипера Робина Ульсена из 548 минут — в последний раз он пропускал за сборную 10 октября 2017 года в матче с Нидерландами.
С 82-й минуты Германия играла в меньшинстве — арбитр удалил защитника Жерома Боатенга, который получил вторую желтую карточку.
Победу немцам на 95-й минуте принес полузащитник Тони Кроос.
5 minutes of added time! #DieMannschaft #ZSMMN #GERSWE 1-1 pic.twitter.com/tFS8EZAGD3— Germany (@DFB_Team_EN) June 23, 2018
По итогам двух туров все команды группы F остаются в гонке за два места в плей-офф. Возглавила группу Мексика, набравшая 6 очков. По три очка у Швеции и Германии. Ноль баллов у сборной Южной Кореи.
В заключительном туре группового этапа турнира сборная Швеции сыграет с Мексикой (27 июня, Екатеринбург), Германия встретится с Южной Кореей (27 июня, Казань).
Отметим, что в стартовом составе шведов играли два игрока «Краснодара» — Виктор Классон и покидающий клуб Андреас Гранквист.
Матч посетили 44 тыс. 287 болельщиков.
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