Германия вырвала победу у Швеции на 95-й минуте матча ЧМ в Сочи

Краснодарский край, В мире

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Действующий чемпион мира по футболу - сборная Германии одержала волевую победу над Швецией в матче второго тура группового этапа ЧМ-2018

Встреча, прошедшая на стадионе «Фишт» в Сочи, завершилась со счетом 2:1 в пользу немцев.

Шведский атакующий полузащитник Ола Тойвонен открыл счет на 32-й минуте. В первом тайме Германия голами не отметилась, несмотря на явное преимущество во владении мячом (72%).

Марко Ройс отыграл гол в начале второго тайма — на 48-й минуте. Этот гол прервал сухую серию голкипера Робина Ульсена из 548 минут — в последний раз он пропускал за сборную 10 октября 2017 года в матче с Нидерландами.

С 82-й минуты Германия играла в меньшинстве — арбитр удалил защитника Жерома Боатенга, который получил вторую желтую карточку.

Победу немцам на 95-й минуте принес полузащитник Тони Кроос.

По итогам двух туров все команды группы F остаются в гонке за два места в плей-офф. Возглавила группу Мексика, набравшая 6 очков. По три очка у Швеции и Германии. Ноль баллов у сборной Южной Кореи.

В заключительном туре группового этапа турнира сборная Швеции сыграет с Мексикой (27 июня, Екатеринбург), Германия встретится с Южной Кореей (27 июня, Казань).

Отметим, что в стартовом составе шведов играли два игрока «Краснодара» — Виктор Классон и покидающий клуб Андреас Гранквист.

Матч посетили 44 тыс. 287 болельщиков.

Сочи Стадион «Фишт» Футбол ЧМ-2018

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