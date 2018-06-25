Газинский попал в стартовый состав сборной России на матч с Уругваем

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Сборные России и Уругвая 25 июня проведут матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу

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Стартовый свисток поединка на «Самара Арене» прозвучит в 17:00.

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом команды. С первых минут матча на поле выйдут Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артем Дзюба, сообщается в официальном твиттере сборной.

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Как сообщали Юга.ру, сочинский оракул выдра Гарри предсказал победу Уругвая над Россией в грядущем матче. Однако анапский кит Пузырь выбрал победителем команду Черчесова.

В двух предыдущих матчах россияне обыграли Саудовскую Аравию и Египет и обеспечили себе выход в плей-офф. Поединок с уругвайцами определит лидера группы A.

Сборная России ФК «Краснодар» Футбол ЧМ-2018

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