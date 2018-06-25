Газинский попал в стартовый состав сборной России на матч с Уругваем

Сборные России и Уругвая 25 июня проведут матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу

Стартовый свисток поединка на «Самара Арене» прозвучит в 17:00. Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом команды. С первых минут матча на поле выйдут Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артем Дзюба, сообщается в официальном твиттере сборной.