Газинский попал в стартовый состав сборной России на матч с Уругваем
Сборные России и Уругвая 25 июня проведут матч заключительного, 3-го тура группового этапа чемпионата мира по футболу
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Стартовый свисток поединка на «Самара Арене» прозвучит в 17:00.
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов определился со стартовым составом команды. С первых минут матча на поле выйдут Игорь Акинфеев, Игорь Смольников, Илья Кутепов, Сергей Игнашевич, Федор Кудряшов, Юрий Газинский, Роман Зобнин, Александр Самедов, Алексей Миранчук, Денис Черышев и Артем Дзюба, сообщается в официальном твиттере сборной.
Стартовый состав @TeamRussia на матч с @Uruguay #URURUS #Вместемыкоманда #FIFA2018 pic.twitter.com/ccxaJh9b7s— Сборная России (@TeamRussia) June 25, 2018
Как сообщали Юга.ру, сочинский оракул выдра Гарри предсказал победу Уругвая над Россией в грядущем матче. Однако анапский кит Пузырь выбрал победителем команду Черчесова.
В двух предыдущих матчах россияне обыграли Саудовскую Аравию и Египет и обеспечили себе выход в плей-офф. Поединок с уругвайцами определит лидера группы A.
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