Анапский кит Пузырь предрек победу сборной России над Уругваем

Кит Пузырь, который живет в дельфинарии Анапы, предсказал победу России над сборной Уругвая в матче чемпионата мира по футболу

Сборные встретятся 25 июня в Самаре. Начало матча в 17:00.

В дельфинарии рассказали, что у Пузыря плотный график, но нашли время и провели гадание. Киту бросали в бассейн мячи с флагами стран-участниц матча. Он должен был принести один из них тренеру.

«Как и в случае с матчами против команд Египта (3:1) и Саудовской Аравии (5:0), Пузырь выбрал Россию», — цитирует сотрудницу дельфинария ТАСС.

Как сообщали Юга.ру, сочинская выдра Гарри, которая входит в пятерку лучших животных — оракулов ЧМ, предсказала победу Уругвая над Россией в грядущем матче. Сборная Уругвая по футболу 20 июня обыграла сборную Саудовской Аравии, набрав шесть очков. Столько же баллов и у сборной России после победы в матче с командой Египта.

Чемионат мира по футболу проходит в 11 городах. Мундиаль продлится до 15 июля.