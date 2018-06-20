Уругвай обыграл Саудовскую Аравию в матче ЧМ. Россия впервые прошла в 1/8 финала турнира

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Сборная Уругвая по футболу одержала победу над Саудовской Аравией в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2018

Встреча, прошедшая на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу уругвайцев. Единственный гол встречи на 23-й минуте забил Луис Суарес.

Таким образом сборная Уругвая набрала 6 очков и вместе со сборной России, у которой столько же баллов после победы над Египтом, обеспечила себе выход в 1/8 финала ЧМ. Россия выходит в плей-офф турнира впервые в истории. Победитель группы А определится в очном матче, который состоится 25 июня.

В 1/8 финала ЧМ-2018 Россия и Уругвай могут встретиться с Португалией, Испанией или Ираном, которые представляют группу В.

Футбол ЧМ-2018

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