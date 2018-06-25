В Чечне и сборной Египта прокомментировали сообщения о желании Салаха уйти из команды из-за Кадырова

Представители Египта и Чечни прокомментировали сообщения СМИ о том, что футболист сборной Египта Мохаммед Салах хочет покинуть команду из-за главы республики Рамзана Кадырова

Как сообщали Юга.ру, 22 июня глава Чечни Рамзан Кадыров присвоил нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта Мохаммеду Салаху звание «Почетный гражданин Чеченской Республики». В регионе во время ЧМ размещается национальная сборная. По данным издания CNN, Салах счел, что его использовали в Чечне. Футболист не хочет быть причастным к темам, которые не касаются футбола, и участвовать в создании чьего-либо политического образа. Глава пресс-службы правительства Чечни Альви Каримов заявил, что эта информация совершенно некорректна. «Могу со всей ответственностью сказать, что Мохаммед Салах в течение всего времени нахождения в Чеченской Республике имел абсолютно оптимистическое настроение и был настроен на игру. То, о чем пишут зарубежные СМИ, совершенно не имело места, наоборот, и представители федерации, и сам Салах выражали восторг от того, как их приняли в Чечне», — цитирует Каримова RT.

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По словам руководителя пресс-службы, сведения о том, что Кадыров использует пребывание сборной в республике в политических целях, — фальшь и выдумка, направленная на дискредитацию мундиаля. Глава информационного отдела национальной команды Египта Усама Исмаил также опроверг сообщения о том, что Салах хочет покинуть сборную из-за Рамзана Кадырова, передает RT. «Салах находится на тренировочной базе и тренируется вместе со своими коллегами. Он присутствовал на всех матчах. Он ничего такого не сообщал руководству делегации, не было никакого разговора на эту тему. Я не знаю, откуда у CNN эта информация», — прокомментировал Усама Исмаил. Он рекомендовал не обращать внимания на информацию о футболисте, кроме той, которая есть в его твиттере.

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