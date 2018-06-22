Египет обжалует судейство матча ЧМ со сборной России

Египетская футбольная ассоциация намерена обжаловать в Международной федерации футбола (ФИФА) судейство матча со сборной России на чемпионате мира

По мнению главы ассоциации Хани Абу Реда, бригада арбитров допустила очевидные ошибки, передает FilGoal.

«Судья не стал обращаться к системе видеопомощи арбитрам, когда в штрафной упал Марван Мохсен, это был очевидный пенальти. В моменте с автоголом Ахмеда Фатхи также было совершено нарушение. Мы не откажемся от своего права подать жалобу», — цитирует Хани Абу Реда «Р-Спорт».

Как сообщали Юга.ру, 19 июня в матче 2-го тура чемпионата мира россияне обыграли команду Египта со счетом 3:1 и практически обеспечили себе выход в 1/8 финала турнира. Египтяне после этого поражения потеряли шанс на выход в плей-офф.

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