В Грозном национальными танцами встретили сборную Египта по футболу
В Грозный 10 июня прилетели футболисты и тренерский сборной Египта, которые будут участвовать в чемпионате мира
Их встретили национальным танцем. Для футболистов выступил чеченский государственный ансамбль «Вайнах».
Команда Египта во время турнира будет базироваться в Грозном. Планируется, что 10 июня она проведет открытую тренировку на «Ахмат-Арене». В столицу республики вместе с командой прилетел лидер сборной Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля».
Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Футболисты сыграют 15 июня в Екатеринбурге в группе А против команд Уругвая. Матч с Россией состоится 19 июня в Санкт-Петербург, с Саудовской Аравией — 25 июня в Волгограде, сообщается на сайте «Чемпионат мира по футболу — 2018».
Как сообщали Юга.ру, вечером 9 июня сборная Исландии по футболу прибыла в Геленджик, где будет базироваться во время чемпионата мира по футболу.
На Кубань 7 июня прибыла первая из шести команд-участниц ЧМ, которые будут базироваться на территории региона — сборная Испании. «Красные фурии» будут базироваться в Краснодаре. Геленджик в качестве базы также выбрала сборная Швеции, в Анапе будет базироваться сборная Дании, в Сочи — сборные Бразилии и Польши.
استقبال بعثة المنتخب الوطني لدى وصولها فندق لوكال مقر اقامة البعثة طوال فترة اقامتها بجروزني pic.twitter.com/ca9WuWCD2c— EFA.eg (@EFA) June 10, 2018
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