В Грозном национальными танцами встретили сборную Египта по футболу

В Грозный 10 июня прилетели футболисты и тренерский сборной Египта, которые будут участвовать в чемпионате мира

Их встретили национальным танцем. Для футболистов выступил чеченский государственный ансамбль «Вайнах».

Команда Египта во время турнира будет базироваться в Грозном. Планируется, что 10 июня она проведет открытую тренировку на «Ахмат-Арене». В столицу республики вместе с командой прилетел лидер сборной Мохаммед Салах из английского «Ливерпуля».

Сборная Египта участвует в финальной стадии чемпионата мира впервые за 28 лет. Футболисты сыграют 15 июня в Екатеринбурге в группе А против команд Уругвая. Матч с Россией состоится 19 июня в Санкт-Петербург, с Саудовской Аравией — 25 июня в Волгограде, сообщается на сайте «Чемпионат мира по футболу — 2018».