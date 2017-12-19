Сборная Египта разместится в Чечне во время ЧМ-2018

Чечня

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  • © Фото Влада Александрова, Юга.ру

Национальная сборная Египта во время чемпионата мира по футболу 2018 года будет базироваться в Грозном

Об этом сообщила пресс-служба Египетской футбольной ассоциации.

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Единственная в Чеченской Республике тренировочная база команды — участницы мундиаля будет находиться в спортивном комплексе «Ахмат-Арена», спортсмены будут жить в Hotel Grozny City.

Ранее сообщалось, что в Грозном собирается размещаться сборная Саудовской Аравии.

Напомним, по итогам жеребьевки сборная Египта попала в группу A, где встретится с Россией, Саудовской Аравией и Уругваем.

Как сообщали Юга.ру, накануне стало известно, что национальная команда Германии передумала размещаться в Сочи и выбрала базой размещения на ЧМ-2018 подмосковные Ватутинки.

Матчи мирового первенства пройдут с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Футбол ЧМ-2018

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