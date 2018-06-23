Кадыров сделал Салаха почетным гражданином Чечни

Глава Чечни Рамзан Кадыров подписал указ о присвоении нападающему «Ливерпуля» и сборной Египта по футболу Мохаммеду Салаху звания Почетный гражданин Чеченской Республики

Указ и нагрудный значок глава республики вручил футболисту на торжественном ужине, который дал в честь сборной Египта.

«Это заслуженное звание! Тысячи детей, юношей и лиц старшего возраста получили возможность увидеть одного из лучших игроков мира, пообщаться с ним. Небывалый интерес появился к футболу, хотя в Чечне традиционно всегда любили играть», — рассказал Кадыров в своих соцсетях.

Он выразил надежду, что грозненский ФК «Ахмат» и сборная Египта однажды проведут товарищеский матч в Грозном.

Как сообщали Юга.ру, Чечню Египет выбрал в качестве базы на время чемпионата мира по футболу.

В турнир сборной Египта удалось вернуться впервые с 1990 года именно благодаря Салаху, которые реализовал пенальти в матче против Конго, что гарантировало «фараонам» путевку в Россию на ЧМ.