Сборной Египта в Грозном подарили торт с золотой бутсой

Чечня

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В Грозном футболистам сборной Египта подарили двухуровневый торт с золотой бутсой

В Екатеринбурге сборная 15 июня сыграла с Уругваем и проиграла со счетом 0:1. Форварду египетской сборной Мохаммеду Салаху в этот день исполнилось 26 лет. Однако футболист не вышел на поле из-за травмы.

Утром 16 июня египетские футболисты вернулись на свою базу в Грозном. В лобби стоял двухуровневый торт с золотой бутсой, приготовленный в подарок Салаху. Организаторы решили поздравить Салаха из-за спортивных достижений и «исключительных человеческих качеств, в том числе активного участия в благотворительности», пишет «Медуза».  

Футбол ЧМ-2018

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