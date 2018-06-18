Telegram подал жалобу в ЕСПЧ на решение властей России о блокировке мессенджера

Представитель Telegram Messenger LLP подал жалобу в Европейский суд по правам человека на решение российских властей заблокировать мессенджер в стране

Об этом сообщил в своем телеграм-канале Павел Чиков — руководитель международной правозащитной организации «Агора», представляющей интересы мессенджера.

«В результате ограничения доступа к Telegram, возможность свободно распространять и получать информацию может потерять не только Заявитель, но также до 15 млн пользователей могут лишиться доступа к безопасному сервису интернет-коммуникаций, а также огромному архиву уникальной информации, которая не может быть получена из других источников», — говорится в заявлении, поданном Дамиром Гайнутдиновым.

Кроме того отмечается, что действия российских властей «привели к сопутствующей блокировке сотен посторонних интернет-ресурсов, перебоям в работе интернет-сервисов».

При этом заявитель подчеркнул, что власти «даже не пытались установить баланс между необходимостью противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности и защитой прав граждан на уважение частной жизни и права Заявителя на распространение информации».

Кассационную жалобу на решение о блокировке месенджера адвокаты Telegram планируют подать в президиум Московского городского суда в ближайшее время.

Напомним, в мае ЕСПЧ зарегистрировал другую жалобу Telegram — по поводу штрафа в 800 тыс. рублей за отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей.

Как сообщали Юга.ру, Telegram отказался предоставить ФСБ ключи для шифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор 6 апреля подал иск о блокировке мессенджера. Суд 13 апреля постановил заблокировать в России Telegram и разрешил Роскомнадзору сделать это немедленно.

В попытке заблокировать приложение Роскомнадзор закрыл доступ к более чем 16 млн IP-адресов. Пользователи из России стали жаловаться на сбои в работе сервисов Google, пострадали Amazon, соцсеть «Одноклассники», мессенджер Viber, стриминговый сервис Spotify и многие другие.