Apple прекратила блокировку Telegram и разрешила обновить мессенджер

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Корпорацию Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS, они смогли скачать обновление впервые с момента блокировки мессенджера в России

Об этом сообщается в твиттере компании. Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил Apple за разрешение обновить мессенджер.

«Спасибо, Apple и Тим Кук, что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал Дуров.

Ранее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App Store. Компании дали месяц на то, чтобы принять решение по этому вопросу. В ведомстве заявили, что, если компания не согласится избавиться от приложения, будут возможны действия «по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».

В конце мая Дуров жаловался в своем телеграм-канале на то, что Apple препятствует работе сервиса и не разрешает Telegram загрузить обновление для iOS (Apple заблокировала обновление Telegram в App Store 30 мая).

Как сообщали Юга.ру, решение ограничить работу Telegram в России было принято Таганским районным судом Москвы в апреле.

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