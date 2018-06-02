Apple прекратила блокировку Telegram и разрешила обновить мессенджер

Корпорацию Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS, они смогли скачать обновление впервые с момента блокировки мессенджера в России

«Спасибо, Apple и Тим Кук, что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал Дуров.

Об этом сообщается в твиттере компании. Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил Apple за разрешение обновить мессенджер.

Ранее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App Store. Компании дали месяц на то, чтобы принять решение по этому вопросу. В ведомстве заявили, что, если компания не согласится избавиться от приложения, будут возможны действия «по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».

В конце мая Дуров жаловался в своем телеграм-канале на то, что Apple препятствует работе сервиса и не разрешает Telegram загрузить обновление для iOS (Apple заблокировала обновление Telegram в App Store 30 мая).

Как сообщали Юга.ру, решение ограничить работу Telegram в России было принято Таганским районным судом Москвы в апреле.