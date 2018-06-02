Apple прекратила блокировку Telegram и разрешила обновить мессенджер
Корпорацию Apple разрешила Telegram обновить мессенджер для пользователей iOS, они смогли скачать обновление впервые с момента блокировки мессенджера в России
Об этом сообщается в твиттере компании. Основатель Telegram Павел Дуров поблагодарил Apple за разрешение обновить мессенджер.
«Спасибо, Apple и Тим Кук, что позволили нам сделать последнюю версию Telegram доступной для миллионов пользователей, несмотря на недавние неудачи», — написал Дуров.
Thank you @Apple and @tim_cook for letting us deliver the latest version of @telegram to millions of users, despite the recent setbacks.— Pavel Durov (@durov) June 1, 2018
Ранее Роскомнадзор дважды потребовал удалить приложение из App Store. Компании дали месяц на то, чтобы принять решение по этому вопросу. В ведомстве заявили, что, если компания не согласится избавиться от приложения, будут возможны действия «по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple».
В конце мая Дуров жаловался в своем телеграм-канале на то, что Apple препятствует работе сервиса и не разрешает Telegram загрузить обновление для iOS (Apple заблокировала обновление Telegram в App Store 30 мая).
Как сообщали Юга.ру, решение ограничить работу Telegram в России было принято Таганским районным судом Москвы в апреле.
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