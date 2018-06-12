В Ессентуках с караваем и казачьими песнями встретили сборную Нигерии по футболу

Национальная сборная Нигерии ночью 11 июня прибыла в Ставропольский край, где будет размещаться во время чемпионата мира по футболу

Команда прилетела в аэропорт Минеральных Вод, затем спортсменов отвезли на базу размещения в Ессентуках, где они заселились в санаторий «Источник». Спортсменам преподнесли хлеб-соль, а артисты ансамбля «Хуторок» исполнили казачьи песни и пляски.

12 июня в 17:00 сборная проведет открытую тренировку на стадионе «Ессентуки Арена». Ее смогут посетить более 500 человек, из них около 300 билетов отдали воспитанникам местных детско-юношеских спортивных школ, передает пресс-служба краевого минспорта.