В Ессентуках с караваем и казачьими песнями встретили сборную Нигерии по футболу
Национальная сборная Нигерии ночью 11 июня прибыла в Ставропольский край, где будет размещаться во время чемпионата мира по футболу
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Команда прилетела в аэропорт Минеральных Вод, затем спортсменов отвезли на базу размещения в Ессентуках, где они заселились в санаторий «Источник». Спортсменам преподнесли хлеб-соль, а артисты ансамбля «Хуторок» исполнили казачьи песни и пляски.
12 июня в 17:00 сборная проведет открытую тренировку на стадионе «Ессентуки Арена». Ее смогут посетить более 500 человек, из них около 300 билетов отдали воспитанникам местных детско-юношеских спортивных школ, передает пресс-служба краевого минспорта.
Essentuki welcome #SuperEagles in style #WorldCup #NGA pic.twitter.com/iviwJIfSch— Samm Audu, FIFA (@FIFAWorldCupNGA) June 11, 2018
Смотрите фоторепортаж:
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе Нигерия проведет матчи со сборными Хорватии (16 июня, Калининград), Исландии (22 июня, Волгоград) и Аргентины (26 июня, Санкт-Петербург).
Напомним, в ноябре сборная Нигерии одержала победу над аргентинцами в товарищеском матче в Краснодаре.
В конце мая главный тренер африканской команды заявил, что его подопечным во время мундиаля будет запрещено общаться с русскими девушками.
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