Сборной Нигерии во время ЧМ-2018 запретят общаться с русскими девушками
Главный тренер сборной Нигерии по футболу Гернот Рор заявил, что его подопечным будет разрешено видеться со своими женами и подругами во время чемпионата мира, но запрещено встречаться с русскими девушками
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На пресс-конференции Рор рассказал, как его команда будет проводить время со своими близкими во время проведения мирового первенства. Тренер акцентировал, что будет действовать запрет на связи с «русскими профессионалками», передает «Р-Спорт».
«Игроки могут приглашать свои семьи во время чемпионата мира. У каждого из них будет комната для встреч, где их семьи смогут их навещать, не считая дни подготовки к матчам и сами игровые дни. Однако я не позволю им встречаться с русскими женщинами, нет-нет-нет», — цитирует главного тренера Complete sports Nigeria.
Гернот Рор отметил, что исключение будет сделано только для капитана сборной Джона Оби Микела, так как его жена — русская, передает RT.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России.
Сборная Нигерии во время мундиаля разместится на базе в Ессентуках.
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