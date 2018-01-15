Сборная Нигерии по футболу будет размещаться в Ессентуках на ЧМ-2018
Сборная Нигерии выбрала Ессентуки в качестве места для размещения тренировочной базы на время чемпионата мира по футболу 2018 года
Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он добавил, что власти Ставрополья будут с двойным вниманием относиться к каждой команде, которая выберет базу размещения в Кавказских Минеральных Водах.
«Надеюсь, ессентукский "Нарзан" позволит сборной Нигерии высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть нашу сборную», — пошутил губернатор.
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Всего в Кавминводах будет пять тренировочных баз: в Кисловодске, Ессентуках, Лермонтове и две базы в Железноводске. Последним ранее интересовались сборные из Африки и Центральной Америки, сообщает ТАСС.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России. На групповом этапе соперниками Нигерии станут сборные Хорватии, Исландии и Аргентины, передает RT.
Как сообщали Юга.ру, в январе стало известно, что сборная Испании будет размещаться в Краснодаре, а Дания выбрала базу в Анапе.
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