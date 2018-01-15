Сборная Нигерии по футболу будет размещаться в Ессентуках на ЧМ-2018

Сборная Нигерии выбрала Ессентуки в качестве места для размещения тренировочной базы на время чемпионата мира по футболу 2018 года

Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров. Он добавил, что власти Ставрополья будут с двойным вниманием относиться к каждой команде, которая выберет базу размещения в Кавказских Минеральных Водах. «Надеюсь, ессентукский "Нарзан" позволит сборной Нигерии высоко подняться в турнирной таблице, но ни в коем случае не обыграть нашу сборную», — пошутил губернатор.