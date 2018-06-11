На стадионы ЧМ-2018 запретили проносить воздушных змеев, зонты и шлемы
Оргкомитет «Россия-2018» представил список предметов, которые нельзя будет проносить на стадионы чемпионата мира по футболу
Список опубликован на официальном сайте оргкомитета. Помимо обычно запрещенных колющих и режущих предметов, оружия и наркотиков в перечень попали зонты длиннее 25 см, а также воздушные змеи, планеры, дроны и другие летающие предметы. Запрещен спортинвентарь — велосипеды, скейты, самокаты и роликовые коньки. На стадион не пустят болельщиков с едой и напитками, аэрозольными баллончиками и музыкальными инструментами.
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Кроме того, нельзя проносить любые вещи, внешне напоминающие запрещенные предметы, их копии или аналоги.
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
В феврале СМИ обратили внимание, что правила ФИФА разрешают болельщикам проносить на стадионы наркотические препараты, в том числе марихуану и кокаин. Позже глава оргкомитета ЧМ-2018 опроверг эту информацию.
В марте стало известно, что на трибуны можно будет пронести радужные флаги.
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МВД России направило в посольства стран — участниц мундиаля памятки для болельщиков о запретах на стадионах ЧМ, в которых указано, что на трибуны нельзя проносить краску, фонари и вувузелы, также нельзя приходить с животными.
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