На стадионы ЧМ-2018 запретили проносить воздушных змеев, зонты и шлемы

Вся Россия

Распечатать

Оргкомитет «Россия-2018» представил список предметов, которые нельзя будет проносить на стадионы чемпионата мира по футболу

Список опубликован на официальном сайте оргкомитета. Помимо обычно запрещенных колющих и режущих предметов, оружия и наркотиков в перечень попали зонты длиннее 25 см, а также воздушные змеи, планеры, дроны и другие летающие предметы. Запрещен спортинвентарь — велосипеды, скейты, самокаты и роликовые коньки. На стадион не пустят болельщиков с едой и напитками, аэрозольными баллончиками и музыкальными инструментами.

Читайте также:

Кроме того, нельзя проносить любые вещи, внешне напоминающие запрещенные предметы, их копии или аналоги.

Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи

В феврале СМИ обратили внимание, что правила ФИФА разрешают болельщикам проносить на стадионы наркотические препараты, в том числе марихуану и кокаин. Позже глава оргкомитета ЧМ-2018 опроверг эту информацию. 

В марте стало известно, что на трибуны можно будет пронести радужные флаги. 

Читайте также:

МВД России направило в посольства стран — участниц мундиаля памятки для болельщиков о запретах на стадионах ЧМ, в которых указано, что на трибуны нельзя проносить краску, фонари и вувузелы, также нельзя приходить с животными.  

Безопасность Болельщики Стадионы ЧМ-2018

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

На Кубани сняли ограничение движения на дорогах к морю
На стадионы ЧМ-2018 запретили проносить воздушных змеев, зонты и шлемы
Жюри «Кинотавра» выступило в поддержку режиссеров Серебренникова и Сенцова
Опрос: 53% россиян недовольны своим местом работы
В Краснодаре произошел пожар на автомойке на площади 450 кв. метров
Нурмагомедов в следующем поединке поборется с Макгрегором

Лента новостей

Фоторепортажи

Сборная Испании обыграла Тунис в Краснодаре

Фоторепортаж

Статьи

«Этой куклы не должно быть в природе»

Интересная профессия: кукольник

Статьи

Пенсия в один клик

Рассказываем, как управлять пенсионными накоплениями онлайн

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале