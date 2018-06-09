Сборная Испании обыграла Тунис в товарищеском матче в Краснодаре

Краснодарский край, В мире

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Футбольные сборные Испании и Туниса 9 июня провели товарищеский матч на поле стадиона «Краснодар»

Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу испанцев.

Единственный мяч в ворота сборной Туниса на 84-й минуте забил Яго Аспас. 

Матч прошел при аншлаге: на трибунах собрались 33 тыс. 116 зрителей.

На этой игре протестировали систему видеопомощи арбитру в рамках подготовки к использованию видеоповторов в матчах российских чемпионатов, сообщили в пресс-службе РФС.

С конца 2017 года на матчах чемпионата России проводились офлайн-тренировки системы VAR на оборудовании, установленном в специализированной комнате стадиона «Краснодара», а на поединке Испания — Тунис на арене «быков» система впервые функционировала в боевом режиме фазы live.

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Как сообщали Юга.ру, национальна команда Испании выбрала Краснодар базой размещения на чемпионате мира по футболу, который начнется 14 июня. Сборная будет жить и тренироваться в Академии ФК «Краснодар» и будет платить за аренду 30 тыс. долларов в день.

7 июня команда прибыла в Краснодар. В аэропорту футболистов встречали хлебом с солью и казачьими песнями. В городе к приезду сборной на маршрутах ее передвижения установили специальные вывески с флагами Испании и России, а также композитные изображения с символикой турнира. На стене многоэтажки появилось изображение капитана испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной страны Серхио Рамоса.

Испанцы стартуют на мундиале 15 июня матчем с Португалией, который состоится на сочинском стадионе «Фишт». Кроме того, «красные фурии» сыграют на групповом этапе с Марокко и Ираном.

Краснодар Стадион ФК «Краснодар» Футбол
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