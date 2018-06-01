Зидан, Рамос и Яшин высотой в несколько этажей появятся в Краснодаре к ЧМ-2018

В Краснодаре 1 июня стрит-арт художники начали рисовать масштабные граффити с изображением легенд футбола на нескольких зданиях города в преддверии чемпионата мира по футболу

В частности, на фасаде дома № 3 по ул. Ставропольской будет изображен портрет советского вратаря Льва Яшина, его нарисует художник Роман Котов. На здании котельной Краснодарской краевой общественной организации «ФОСК "Спартак"» по ул. Постовой, 40 появится изображение французского футболиста Зинедина Зидана, художником выступит Александр Maslo Сингур. Самое масштабное граффити — с изображением испанского футболиста Серхио Рамоса, которое выполнит художник Тимур Абдулаев, нарисуют на девятиэтажке по ул. Школьной, 15/2.

Еще одно тематическое граффити планируется нанести на ограждении по ул. им. Селезнева, 191, его автор — Павел Постников. В отличие от остальных, оно изображает не конкретных футболистов, а их собирательные образы.

Объекты выбраны, в том числе, из расположенных по маршруту следования сборной Испании, которая будет базироваться на базе Академии ФК «Краснодар» во время ЧМ-2018.

С инициативой использовать стрит-арт работы на спортивную тематику в преддверии мундиаля выступил глава Краснодара Евгений Первышов на встрече с ведущими дизайнерами, художниками и архитекторами города. Он же дал старт работам 1 июня, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«У нас в Краснодаре — прекрасные футбольные традиции, наш город любит футбол и у нас много подходящих поверхностей для того, чтобы изобразить футбольных кумиров. Уверен, изображения станут украшением города. Ведь чемпионат мира по футболу — важнейшее событие года, до которого осталось менее двух недель. И хотя в Краснодаре игр не будет, мы принимаем одного из лидеров мирового футбола — сборную Испании — и, значит, тоже причастны к этому спортивному празднику», — сказал Первышов.

Лев Яшин — советский футболист, вратарь, выступавший за московское «Динамо» и сборную СССР. Олимпийский чемпион 1956 года и чемпион Европы 1960 года, 5-кратный чемпион СССР, заслуженный мастер спорта СССР. Герой Социалистического Труда.

Зинедин Зидан — французский футболист и тренер алжирского происхождения. Зидана три раза признавали лучшим футболистом мира (1998, 2000, 2003 год), лучшим футболистом Европы (1998 год). В 2004 году был признан УЕФА лучшим футболистом за последние 50 лет.

Серхио Рамос — капитан испанского клуба «Реал Мадрид» и сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. Занимает второе место в истории сборной Испании по количеству проведенных матчей после Икера Касильяса.