Галицкий провел экскурсию по стадиону и академии ФК «Краснодар» для посла Испании
Президент ФК «Краснодар» и бизнесмен Сергей Галицкий 14 мая провел экскурсию по стадиону и академии ФК «Краснодар» для делегации Испании
Делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в РФ Игнасио Ибаньесом посетила Краснодар, чтобы ознакомиться с местом, где будет располагаться национальная сборная во время проведения ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе мэрии города.
«Это большая честь и гордость принимать сборную Испании. Мы сделаем все, что бы команда чувствовала себя комфортно», — сказал Сергей Галицкий.
Принявший участие в экскурсии мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что на базе ФК «Краснодар» созданы все условия для качественной и комфортной подготовки.
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«Делегация Испании осталась под приятным впечатлением от всего, что увидели. Уверен, Краснодар достойно встретит сборную и болельщиков. Это будет большой праздник — праздник футбола», — сказал Первышов.
«Не буду скрывать, все в восторге. Пусть и звучит не совсем дипломатично, — написал в своем фейсбуке помощник главы города Владимир Вербицкий. — Главный вопрос посла Испании — почему же такой стадион мимо чемпионата мира. Мы тоже грустим)».
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Как сообщали Юга.ру, национальная команда Испании выбрала Краснодар в качестве базы на время предстоящего чемпионата мира по футболу. Сборная будет жить и тренироваться в Академии ФК «Краснодар» и будет платить за аренду 30 тыс. долларов в день.
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