Галицкий провел экскурсию по стадиону и академии ФК «Краснодар» для посла Испании

Президент ФК «Краснодар» и бизнесмен Сергей Галицкий 14 мая провел экскурсию по стадиону и академии ФК «Краснодар» для делегации Испании

Делегация во главе с Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Испания в РФ Игнасио Ибаньесом посетила Краснодар, чтобы ознакомиться с местом, где будет располагаться национальная сборная во время проведения ЧМ-2018, сообщили в пресс-службе мэрии города.

«Это большая честь и гордость принимать сборную Испании. Мы сделаем все, что бы команда чувствовала себя комфортно», — сказал Сергей Галицкий.

Принявший участие в экскурсии мэр Краснодара Евгений Первышов отметил, что на базе ФК «Краснодар» созданы все условия для качественной и комфортной подготовки.