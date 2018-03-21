Испания будет платить $30 тыс. в день за аренду Академии ФК «Краснодар» во время ЧМ

Краснодарский край, В мире

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Аренда Академии ФК «Краснодар» на время ЧМ-2018 обойдется футбольной сборной Испании в 30 тыс. долларов в день

Об этом сообщил комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян в своем телеграм-канале.

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Сборная Испании по футболу будет жить и тренироваться на базе Академии ФК «Краснодар» на ул. Жлобы. Спортсмены заедут туда 5 июня и пробудут до конца мундиаля.

По данным Арустамяна, делегация будет включать более 70 человек, а их проживание в академии обойдется им в 30 тыс. долларов в сутки. Таким образом за 40 дней пребывания в академии испанцы заплатят 1,2 млн долларов.

Арустамян также подтвердил, что сборная Испании проведет в Краснодаре товарищеский матч с Тунисом. По его информации, договор уже подписан, и сейчас организаторы ведут переговоры с телекомпаниями о показе матча.

Как сообщали Юга.ру, о том, что сборная Испании будет размещаться в Краснодаре во время чемпионата, стало известно в январе.

«Это было непростое решение. Мы посетили 13 мест, прежде чем остановиться на этом варианте», — рассказал тогда спортивный директор Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Фернандо Йерро.

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий заявлял ранее, что академии предстоит принять испанцев на высоком уровне, чтобы у них осталось самое лучшее впечатление о городе и регионе в целом.

На ЧМ-2018 сборная Испании выступит в группе B. В своем первом матче испанцы 15 июня в Сочи сыграют со сборной Португалии, затем 20 июня в Казани встретятся с командой Ирана, а в заключительном туре группового этапа 25 июня в Калининграде сразятся со сборной Марокко.

Мундиаль будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах. 

Академия ФК «Краснодар» Футбол ЧМ-2018

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