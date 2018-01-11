Сборная Испании будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

Распечатать

  • Сборная Испании по футболу © Фото из аккаунта twitter.com/sefutbol

Испанская сборная по футболу выбрала Краснодар в качестве базы во время проведения чемпионата мира 2018 года в России

Об этом сообщил спортивный директор Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Фернандо Йерро.

«Мы решили, что Краснодар станет штаб-квартирой национальной команды. Это было непростое решение. Мы посетили 13 мест, прежде чем остановиться на этом варианте. Расстояние, спортивные сооружения, которые необходимы. Эти мелочи играли ключевую роль. В начале февраля мы начнем решать организационные вопросы», — цитирует Йерро агентство EFE.

На ЧМ-2018 сборная Испании выступит в группе B. В своем первом матче испанцы 15 июня в Сочи сыграют со сборной Португалии, затем 20 июня в Казани встретятся с командой Ирана, а в заключительном туре группового этапа 25 июня в Калининграде сразятся со сборной Марокко.

Читайте также:

Напомним, учебно-тренировочная база ФК «Краснодар» «Четук» находится в 10 км от города, ее строительство завершилось в 2009 году. Там есть пять полноразмерных полей с естественным газоном, одно поле уменьшенного размера и одно полноразмерное поле с синтетическим газоном.

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Многие сборные изъявили желание базироваться на базах Краснодарского края. Уже известно, что сборная Швеции будет базироваться в Геленджике, там же разместится сборная Исландии. Сборные Англии, Бразилии и Польши планируют разместиться в Сочи, там же планировала базироваться сборная Германии, однако позже выбор сборной пал на подмосковные Ватутинки. Всего на Кубани разместят восемь тренировочных баз.

Краснодар Футбол ЧМ-2018

Смотрите также:

Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Сборная Испании будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018
Путин: США хотят видеть Навального в руководстве России
Главу отделения «Мемориала» в Чечне арестовали на два месяца. Он утверждает, что ему подбросили наркотики
В городах ЧМ-2018 откроют временные приюты для бродячих собак
РЖД выплатит 200 тыс. рублей семье подростка, погибшего на железной дороге в Майкопе
В Краснодаре будут судить мужчину, который избил ребенка на детской площадке

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале