Сборная Испании будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018

Испанская сборная по футболу выбрала Краснодар в качестве базы во время проведения чемпионата мира 2018 года в России

Об этом сообщил спортивный директор Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Фернандо Йерро. «Мы решили, что Краснодар станет штаб-квартирой национальной команды. Это было непростое решение. Мы посетили 13 мест, прежде чем остановиться на этом варианте. Расстояние, спортивные сооружения, которые необходимы. Эти мелочи играли ключевую роль. В начале февраля мы начнем решать организационные вопросы», — цитирует Йерро агентство EFE. На ЧМ-2018 сборная Испании выступит в группе B. В своем первом матче испанцы 15 июня в Сочи сыграют со сборной Португалии, затем 20 июня в Казани встретятся с командой Ирана, а в заключительном туре группового этапа 25 июня в Калининграде сразятся со сборной Марокко.