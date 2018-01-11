Сборная Испании будет базироваться в Краснодаре во время ЧМ-2018
Испанская сборная по футболу выбрала Краснодар в качестве базы во время проведения чемпионата мира 2018 года в России
Об этом сообщил спортивный директор Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Фернандо Йерро.
«Мы решили, что Краснодар станет штаб-квартирой национальной команды. Это было непростое решение. Мы посетили 13 мест, прежде чем остановиться на этом варианте. Расстояние, спортивные сооружения, которые необходимы. Эти мелочи играли ключевую роль. В начале февраля мы начнем решать организационные вопросы», — цитирует Йерро агентство EFE.
На ЧМ-2018 сборная Испании выступит в группе B. В своем первом матче испанцы 15 июня в Сочи сыграют со сборной Португалии, затем 20 июня в Казани встретятся с командой Ирана, а в заключительном туре группового этапа 25 июня в Калининграде сразятся со сборной Марокко.
Напомним, учебно-тренировочная база ФК «Краснодар» «Четук» находится в 10 км от города, ее строительство завершилось в 2009 году. Там есть пять полноразмерных полей с естественным газоном, одно поле уменьшенного размера и одно полноразмерное поле с синтетическим газоном.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах. Многие сборные изъявили желание базироваться на базах Краснодарского края. Уже известно, что сборная Швеции будет базироваться в Геленджике, там же разместится сборная Исландии. Сборные Англии, Бразилии и Польши планируют разместиться в Сочи, там же планировала базироваться сборная Германии, однако позже выбор сборной пал на подмосковные Ватутинки. Всего на Кубани разместят восемь тренировочных баз.
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