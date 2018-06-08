Солянка, блины, торт из черемухи. Утверждено меню для вагонов-ресторанов поездов ЧМ-2018

Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов для болельщиков турнира

В меню включили популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, пасту. Иностранцам, которые захотят попробовать русскую кухню, предложат традиционные блюда — солянку, щи и блины. В рационе оставят блюда основного меню вагонов-ресторанов, в том числе вегетарианские, их будут готовить только после заказа пассажира.

В меню представлены холодные и горячие безалкогольные напитки, вино и пиво, крепостью не больше 16,5°. В поездах не будут продавать крепкое спиртное.

В составе дополнительных поездов для бесплатной перевозки гостей мундиаля будут работать 73 вагона-ресторана, в которых еду можно будет заказать в купе, передает «Российская газета».

В «Ласточках» и «Стрижах, курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом устроят развозную торговлю. Пассажиры смогут приобрести закуски, бутерброды и безалкогольные напитки. В «Сапсанах» представят специальное меню, в котором будут блюда из свеклы, перловки, трески и белых грибов, а также подготовят необычные блюда — например, торт из черемухи.