Солянка, блины, торт из черемухи. Утверждено меню для вагонов-ресторанов поездов ЧМ-2018

Краснодарский край, Ростовская область, Вся Россия

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Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов для болельщиков турнира

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В меню включили популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, пасту. Иностранцам, которые захотят попробовать русскую кухню, предложат традиционные блюда — солянку, щи и блины. В рационе оставят блюда основного меню вагонов-ресторанов, в том числе вегетарианские, их будут готовить только после заказа пассажира.

В меню представлены холодные и горячие безалкогольные напитки, вино и пиво, крепостью не больше 16,5°. В поездах не будут продавать крепкое спиртное.

В составе дополнительных поездов для бесплатной перевозки гостей мундиаля будут работать 73 вагона-ресторана, в которых еду можно будет заказать в купе, передает «Российская газета».

В «Ласточках» и «Стрижах, курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом устроят развозную торговлю. Пассажиры смогут приобрести закуски, бутерброды и безалкогольные напитки. В «Сапсанах» представят специальное меню, в котором будут блюда из свеклы, перловки, трески и белых грибов, а также подготовят необычные блюда — например, торт из черемухи.

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Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.

На время проведения мундиаля запланировано 15 тыс. рейсов, 728 их них — бесплатные. Болельщики забронировали более 300 тыс. билетов.

Первые два поезда с фанатами пойдут 12 июня из Адлера в Москву и из Санкт-Петербурга в Адлер. Дальше поезда будут отправляться по специальному графику, разработанному с учетом расписания матчей.

Болельщики Еда Курорты и туризм Поезда Продукты питания РЖД Транспорт ЧМ-2018

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Солянка, блины, торт из черемухи. Утверждено меню для вагонов-ресторанов поездов ЧМ-2018
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