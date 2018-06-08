Солянка, блины, торт из черемухи. Утверждено меню для вагонов-ресторанов поездов ЧМ-2018
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу утвердила меню для вагонов-ресторанов бесплатных поездов для болельщиков турнира
Читайте также:
В меню включили популярные блюда: супы, салаты, колбаски на гриле, пасту. Иностранцам, которые захотят попробовать русскую кухню, предложат традиционные блюда — солянку, щи и блины. В рационе оставят блюда основного меню вагонов-ресторанов, в том числе вегетарианские, их будут готовить только после заказа пассажира.
В меню представлены холодные и горячие безалкогольные напитки, вино и пиво, крепостью не больше 16,5°. В поездах не будут продавать крепкое спиртное.
В составе дополнительных поездов для бесплатной перевозки гостей мундиаля будут работать 73 вагона-ресторана, в которых еду можно будет заказать в купе, передает «Российская газета».
В «Ласточках» и «Стрижах, курсирующих между Москвой и Нижним Новгородом устроят развозную торговлю. Пассажиры смогут приобрести закуски, бутерброды и безалкогольные напитки. В «Сапсанах» представят специальное меню, в котором будут блюда из свеклы, перловки, трески и белых грибов, а также подготовят необычные блюда — например, торт из черемухи.
Читайте также:
Как сообщали Юга.ру, чемпионат мира по футболу будет проходить с 14 июня по 15 июля в 11 городах России, в том числе в Ростове и Сочи.
На время проведения мундиаля запланировано 15 тыс. рейсов, 728 их них — бесплатные. Болельщики забронировали более 300 тыс. билетов.
Первые два поезда с фанатами пойдут 12 июня из Адлера в Москву и из Санкт-Петербурга в Адлер. Дальше поезда будут отправляться по специальному графику, разработанному с учетом расписания матчей.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.