В городах ЧМ-2018 пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup

Блюда, основанные на местных продуктах, представят гостям чемпионата мира по футболу в рамках гастрономического фестиваля Welcome Foodball Cup

Фестиваль пройдет с 14 июня по 15 июля во всех городах, принимающих ЧМ, в том числе в Сочи и Ростове. Цель его — познакомить болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«В рамках гастрономических фестивалей футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины ''пачат'' в Саранске, раков и и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани и многое другое», — рассказал глава ведомства Олег Сафонов.