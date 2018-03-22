В городах ЧМ-2018 пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup
Блюда, основанные на местных продуктах, представят гостям чемпионата мира по футболу в рамках гастрономического фестиваля Welcome Foodball Cup
Фестиваль пройдет с 14 июня по 15 июля во всех городах, принимающих ЧМ, в том числе в Сочи и Ростове. Цель его — познакомить болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, сообщили в пресс-службе Ростуризма.
«В рамках гастрономических фестивалей футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины ''пачат'' в Саранске, раков и и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани и многое другое», — рассказал глава ведомства Олег Сафонов.
Читайте также:
По словам координатора федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, гостей Welcome Foodball Cup ждут стритфуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и дегустации лучших продуктов из регионов, а также мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров.
Напомним, для Сочи «Футбольное меню» разработают представители Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи совместно с командой проекта «Гастрономическая карта России». В него планировалось включить сеты черноморской рыбы и морепродуктов — жареной барабули, хамсы, саргана, мидий и др.
Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи и Ростове-на-Дону.
Все материалы по теме:
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.