В городах ЧМ-2018 пройдет гастрономический фестиваль Welcome Foodball Cup

Краснодарский край, Ростовская область

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Блюда, основанные на местных продуктах, представят гостям чемпионата мира по футболу в рамках гастрономического фестиваля Welcome Foodball Cup

Фестиваль пройдет с 14 июня по 15 июля во всех городах, принимающих ЧМ, в том числе в Сочи и Ростове. Цель его — познакомить болельщиков с региональными продуктами питания и знаковыми блюдами национальной кухни, сообщили в пресс-службе Ростуризма.

«В рамках гастрономических фестивалей футбольные болельщики смогут попробовать мордовские блины ''пачат'' в Саранске, раков и и блюда из речной рыбы на набережных Самары и Ростова-на-Дону, хрустящую корюшку и горячие пышки в Санкт-Петербурге, ароматную кильку на бородинском хлебе с клопсами в Калининграде, шашлык, чебуреки и жареную барабульку в Сочи, эчпочмаки, праздничный зур бэлеш в Казани и многое другое», — рассказал глава ведомства Олег Сафонов.

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По словам координатора федерального проекта «Гастрономическая карта России» Екатерины Шаповаловой, гостей Welcome Foodball Cup ждут стритфуд и шоу уличных торговцев-коробейников, конкурс пикников для футбольных болельщиков, автоярмарка и дегустации лучших продуктов из регионов, а также мастер-классы региональной кухни от шеф-поваров.

Напомним, для Сочи «Футбольное меню» разработают представители Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи совместно с командой проекта «Гастрономическая карта России». В него планировалось включить сеты черноморской рыбы и морепродуктов — жареной барабули, хамсы, саргана, мидий и др. 

Чемпионат мира будет проходить с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России, в том числе в Сочи и Ростове-на-Дону. 

Еда Ростов-на-Дону Сочи Фестивали ЧМ-2018

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