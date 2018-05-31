Туристический маршрут «Хмельная миля» запустят в Сочи к ЧМ-2018

В Сочи в преддверии чемпионата мира по футболу организуют туристический маршрут по барам и пивным ресторанам «Хмельная миля»

Министр курортов, туризма и олимпийского наследия Краснодарского края Христофор Константиниди рассказал, что презентация тура «Хмельная миля» состоится накануне мундиаля.

Бары и рестораны, включенные в маршрут, выбирали с учетом мнения жителей и гостей курорта и по рекомендации Ассоциации рестораторов и отельеров Сочи, передает ТАСС.

«Кроме того, мы готовы показать туристам и рестораны, где подают блюда именно черноморской кухни. Она тоже очень интересна, для нее используются черноморская рыба, кубанские овощи и другие местные продукты», — отметил Константиниди.

В Сочи к чемпионату мира подготовили около 40 туристических маршрутов и направили список в Ростуризм. Еще около 30 программ подготовили Анапа, Геленджик и Краснодар, где будут размещаться команды — участницы турнира. Например, в Геленджике устроят бесплатные обзорные экскурсии по городу на двух языках — русском и английском.