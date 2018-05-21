ФК «Динамо» решил переехать из Санкт-Петербурга в Сочи

По данным «Матч ТВ», футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург» окончательно решил вопрос о переезде в Сочи

Сейчас улаживаются последние детали, передает «Матч ТВ» . После смены прописки команда бизнесмена Бориса Ротенберга сменит название на «Сочи» и будет играть на стадионе «Фишт». Уже согласованы практически все вопросы по ребредингу, проработаны вопросы логистики и взаимодействию с футбольной школой в Сочи. Перед командой будет задача — за два года выйти в высший дивизион чемпионата России.

Напомним, в апреле гендиректор петербургского «Динамо» Дмитрий Рубашко рассказал , что клуб рассматривает вопрос переезда в Сочи, и такие изменения были бы логичны.

Предположительно, команда Александра Точилина после отпуска соберется в Санкт-Петербурге и пройдет там медицинское обследование. В Сочи динамовцы переедут перед стартом сезона первенства ФНЛ, который назначен на 17 июля.

Сезон-2017/18 Футбольной национальной лиги «Динамо» завершило на шестом месте. На стадии 1/16 финала Кубка России петербуржцы выбили «Зенит» из розыгрыша турнира, а в 1/8 проиграли «СКА-Хабаровску». В Санкт-Петербурге «Динамо» выступало на малой спортивной арене стадиона «Петровского», вмещающей около 3 тыс. зрителей.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Сочи воссоздали одноименный футбольный клуб. Команда завершила сезон-2016/17 на седьмом месте зоны «Юг» первенства ПФЛ, а в июне 2017-го руководство «Сочи» заявило, что клуб сделает перерыв и после чемпионата мира по футболу сформирует новую команду.

Бело-синие выступали на Центральном стадионе имени Метревели и провели всего один матч на «Фиште».