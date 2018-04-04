ФК «Динамо» может переехать из Санкт-Петербурга в Сочи

Футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург» обсуждает возможность изменения прописки и переезда в Сочи

Генеральный директор «Динамо-СПб» Дмитрий Рубашко рассказал, что в клубе рассматривается этот вопрос и переезд в Сочи был бы логичен.

«Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть, но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион "Фишт", благоприятные условия для развития футбола, так что все логично», — цитирует ТАСС Дмитрия Рубашко.