ФК «Динамо» может переехать из Санкт-Петербурга в Сочи
Футбольный клуб «Динамо — Санкт-Петербург» обсуждает возможность изменения прописки и переезда в Сочи
Генеральный директор «Динамо-СПб» Дмитрий Рубашко рассказал, что в клубе рассматривается этот вопрос и переезд в Сочи был бы логичен.
«Разговоры ведутся, но от разговоров до дела еще далеко. Команда решает вопросы в Санкт-Петербурге, поэтому здесь сейчас это не обсуждается. Вообще, основания могут быть, но, когда будет точно понятно, тогда можно будет о чем-то говорить. В том регионе нет команды, но есть стадион "Фишт", благоприятные условия для развития футбола, так что все логично», — цитирует ТАСС Дмитрия Рубашко.
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Ранее «Матч ТВ» написал, что в кругах владельца питерского клуба Бориса Ротенберга обсуждается возможность переезда команды в Сочи. Если это случится, клуб сохранит юридическое лицо, но возьмет другое название.
В сезоне-2017/18 «Динамо-СПб» выиграло первенство Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад». В нынешнем игровом году петербуржцы идут седьмыми в турнирной таблице ФНЛ, находясь в трех очках от стыковой зоны.
Как сообщали Юга.ру, в 2016 году в Сочи воссоздали футбольный клуб. Однако в июне 2017-го руководство «Сочи» заявило, что клуб сделает перерыв и после чемпионата мира по футболу сформирует новую команду. Бело-синие выступали на Центральном стадионе имени Метревели и провели всего один матч на «Фиште», который стал для арены одним из трех тестовых поединков перед Кубком конфедераций.
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Напомним, в марте 2018 года клубы Российской футбольной премьер-лиги «Локомотив» и «Рубин» провели сборы в Сочи.
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