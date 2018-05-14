Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят 16 мая

Краснодарский край, Крым

Распечатать

Автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в 5:30 16 мая

Автодорожную часть откроют на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по мосту должны проехать местные жители — крымчане и кубанцы, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз инфоцентра «Крымский мост».

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч. Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту.

Читайте также:

Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. В Керчи 13 мая запустили движение автомобилей по путепроводу к Крымскому мосту.

Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле. 

Крым Крымский мост Транспорт

Все материалы по теме:

Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Краснодаре пресекли незаконное оборудование фундамента под восьми ларьками
Путин 15 мая примет участие в открытии Крымского моста
Кубанские казаки не будут проверять смартфоны граждан на наличие Telegram. Войско это опровергло, назвало вымыслом и клеветой
Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят 16 мая
Полиция Краснодара разыскивает жертв уличного грабителя
Экс-министр финансов Кудрин возглавит Счетную палату

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале