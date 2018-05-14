Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят 16 мая

Автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в 5:30 16 мая

Автодорожную часть откроют на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по мосту должны проехать местные жители — крымчане и кубанцы, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз инфоцентра «Крымский мост».

Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч. Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту.