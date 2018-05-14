Движение автомобилей по Крымскому мосту запустят 16 мая
Автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в 5:30 16 мая
Автодорожную часть откроют на полгода раньше предусмотренного госконтрактом срока. Первыми по мосту должны проехать местные жители — крымчане и кубанцы, сообщает RT со ссылкой на пресс-релиз инфоцентра «Крымский мост».
Проезд для легкового транспорта и пассажирских автобусов откроют с двух берегов Керченского пролива, максимальная скорость движения составит 90 км/ч. Въезд на автоподходы к мосту со стороны Таманского и Керченского полуостровов будет открыт за час до запуска движения по мосту.
Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. В Керчи 13 мая запустили движение автомобилей по путепроводу к Крымскому мосту.
Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле.
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