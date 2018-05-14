Туристам рекомендовали сделать селфи по дороге на Крымский мост и запастись креветками для кота Мостика
Туристам, которые поедут по Крымскому мосту, дали десять полезных советов
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Советы опубликовали на странице «Крымский мост» в Instagram. Туристам рекомендуют посидеть «на дорожку» на скамье «Крымский мост», которая стоит на смотровой площадке с видом на стройку на Таманском берегу (такая же есть и на Керченском).
Затем следует сделать селфи с памятником поэту Михаилу Лермонтову, установленным на пути следования к мосту. Третий совет — необходимо запастись креветками для символа стройки — кота Мостика. При въезде на мост гражданам предлагают включить на полную громкость песню «Я забиваю сваю».
Перед поездкой строители советуют изучить дельфинов, которые живут в Керченском проливе, это афалины и белобочки.
«Они обижаются, когда их путают друг с другом», — говорится в сообщении.
Въезжая в Керчь, советуют подняться на гору Митридат. Там сохранились руины античного города Пантикапея. Также открывается красивая панорама на мост.
После этого стоит заглянуть на рыбный рынок в Керчи, чтобы купить местный деликатес.
«Приготовленная по особому рецепту икра — боттарга — настоящая находка для гурмана», — уточняется в совете.
Выезжая из Керчи, рекомендуют подмигнуть установленным фигурам сказочных существ — грифонам. Также граждан просят запастись терпением, так как новые дороги в Крыму еще строят, а желающих отправиться в путешествие по мосту может быть много.
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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. В Керчи 13 мая запустили движение автомобилей по путепроводу к Крымскому мосту.
Президент России Владимир Путин 15 мая примет участие в церемонии открытия Крымского моста. Автомобильное движение по Крымскому мосту планируют открыть в 5:30 16 мая.
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