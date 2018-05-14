В Керчи запустили движение автомобилей по путепроводу к Крымскому мосту
В Керчи открыли движение по путепроводу на пересечении автоподхода к Крымскому мосту и шоссе Героев Сталинграда
Ожидается, что путепровод позволит разгрузить сообщение между двумя микрорайонами города.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского госкомитета по дорожному хозяйству. Сообщается, что сверху по путепроводу протяженностью 1,8 км смогут двигаться общественный транспорт и пешеходы. В нижней части — транспорт, движущийся к Крымскому мосту и обратно.
Для пешеходов на путепроводе предусмотрен тротуар шириной 2,25 м. На объекте установлены перилы и барьерное ограждение, четыре остановки для общественного транспорта. Движение на съездах с путепровода регулируют светофоры.
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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая. Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле.
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