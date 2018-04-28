На Крымском мосту протестировали подсветку

Краснодарский край, Крым

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На Крымском мосту строители провели тестовое включение подсветки автодорожной арки

Отмечается, что проектом предусмотрена статичная светоцветовая картина. Арочные пролеты подсвечиваются тремя цветами: автодорожная арка — синим, железнодорожная — красным светом, а опоры и наружные вертикальные конструктивные элементы арок — белым.

Планируется, что в постоянном режиме подсветка начнет работать после завершения строительства железнодорожной части, сообщается на сайте «Крымский мост».

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Как сообщали Юга.ру, строительство моста протяженностью 19 км, состоящего из параллельных автомобильного и ж/д переходов, стартовало в феврале 2016 года. Автодорожная часть моста между Краснодарским краем и Крымом будет готова к открытию движения во второй половине мая. Первые рельсы на Крымском мосту начнут укладывать в июле.

Крымский мост Строительство

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