«Яндекс» создаст карту объезда пробок возле Крымского моста

Компания «Яндекс» создаст карты объездных путей возможных заторов от Крымского моста вглубь полуострова

О создании карты договорились «Яндекс» и министерство курортов и туризма Крыма. В связи с запуском движения автомобилей по мосту министерство рекомендации автотуристам и оптимизировало экскурсионные и пассажирские маршруты от моста вглубь полуострова. Были разработаны схемы объездов в районах предполагаемых пробок, предусмотрены места стоянки для экскурсионных автобусов и автотуристов. Там можно воспользоваться придорожной инфраструктурой, а также приобрести крымские фрукты и овощи.

Автотуристам рекомендовали пользоваться объездом Феодосия по маршруту: села Батальное — Каменское — Владиславовка — Первомайское (также и в обратном направлении). А тем, кто планирует путешествие в западном направлении (города Саки, Евпатория, поселки Черноморское, Раздольное), рекомендуется воспользоваться объездом по Джанкойской трассе. Объезды планируют открыть 1 июня.

На трассах установят дорожные знаки и знаки навигации, готовится издание туристических справочников и карт дорог Крыма. Для раздачи информационной печатной продукции на участках автомобильных подходов к мосту через Керченский пролив будут привлечены волонтеры, сообщает РИА «Новости».