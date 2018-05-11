СМИ: Дмитрия Рогозина рассматривают на должность полпреда в Центральном федеральном округе
Бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина могут назначить полпредом президента в Центральном федеральном округе (ЦФО)
Об этом сообщает The Bell со ссылкой на «Ведомости». С декабря 2017 года должность полпреда президента в ЦФО занимает Алексей Гордеев. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Гордеева на пост вице-премьера по сельскому хозяйству.
Ожидается, что курировать сферу ОПК в правительстве вместо Рогозина будет Юрий Борисов. Он был замминистра обороны в Правительстве РФ в 2008 — 2012 годах.
Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации. После правительство ушло в отставку. Накануне роспуска кабмина Путин напомнил правительству о неудачах и поблагодарил за работу. На пост премьер-министра страны Путин предложил Дмитрия Медведева. Госдума утвердила Медведева на посту премьер-министра.
Медведев предложил в ходе консультаций с фракцией «Единой России» кандидатов в вице-премьеры нового правительства.
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