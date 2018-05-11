СМИ: Дмитрия Рогозина рассматривают на должность полпреда в Центральном федеральном округе

Бывшего вице-премьера Дмитрия Рогозина могут назначить полпредом президента в Центральном федеральном округе (ЦФО)

Об этом сообщает The Bell со ссылкой на «Ведомости». С декабря 2017 года должность полпреда президента в ЦФО занимает Алексей Гордеев. Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев предложил Гордеева на пост вице-премьера по сельскому хозяйству.

Ожидается, что курировать сферу ОПК в правительстве вместо Рогозина будет Юрий Борисов. Он был замминистра обороны в Правительстве РФ в 2008 — 2012 годах.