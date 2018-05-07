Правительство РФ ушло в отставку

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Правительство России 7 мая ушло в отставку после инаугурации президента

Распоряжение об отставке подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Кабмин сложил полномочия в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 35 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации», сообщает RT.

Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации.

Дмитрий Медведев Правительство
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