Правительство РФ ушло в отставку

Правительство России 7 мая ушло в отставку после инаугурации президента

Кабмин сложил полномочия в соответствии со статьей 116 Конституции Российской Федерации и статьей 35 федерального конституционного закона «О правительстве Российской Федерации», сообщает RT .

Как сообщали Юга.ру, 7 мая Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента Российской Федерации.